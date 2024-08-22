الاحتلال يهدم منزلين في خربثا المصباح غرب رام الله

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزلين في قرية خربثا المصباح غرب مدينة رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي في خربثا المصباح فضل حرفوش، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا وبئر مياه يعودان للمواطن محمد عبد محمد الأعرج، المكون من طابق واحد، وتقدر مساحته بـ170 مترا مربعا، ويقطنه 7 أفراد من أسرته، ومنزل شقيقه إبراهيم، المكون من طابق واحد، بمساحة مماثلة، ويقطنه 6 أفراد.

وفي إحصائية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهول، و12 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات الخليل والقدس وطولكرم وبيت لحم ونابلس، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.