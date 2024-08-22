مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب نبع العوجا شمال أريحا

وطن: أقام مستوطنين، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية بمحاذاة عين العوجا على بعد 150 مترا، شملت خيمة في المكان، وإحضار 20 رأسا من الأبل، وخزان مياه.

وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد البؤر الاستيطانية الرعوية في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجمات ضد السكان البدو المجاورين.