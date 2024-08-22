الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 مواطنًا بينهم طفل، عقب عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل شادي عاهد موسى (15 عامًا)، خلال تواجده في سهل دير بلوط، غربي مدينة سلفيت، شمالي الضفة، ونقلته إلى البرج العسكري المقام على مدخل البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم أبو حمادة، من مخيم بلاطة للاجئين، وأنس ناصر عودة من قرية دير الحطب شرقي نابلس، أثناء مرورهما عبر حاجز "عورتا" العسكري جنوبي المدينة.

كما اعتقل الاحتلال كل من: الشاب عبد الرحمن العرايشي من إسكان روجيب، وشابًا آخر (مجهول الهوية حتى اللحظة) من شارع عماد الدين بالجبل الشمالي بـمدينة نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم، اعتقال الأسير المحرر أيمن عارف الحج محمد، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس.

وطالت الاعتقالات التي شنها الاحتلال، الشابين تامر ورشيد رضوان؛ شقيقا الشهيد سامر رضوان، بعد مداهمة منزل عائلتهما في بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد فواز علي صلاح.

وتابعت المصادر أن الاحتلال اعتقل الفتى محمد فيصل العمور، والشاب سعد حسن محمد العمور، من منزلي عائلتيهما في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، والشبان محمد بسام فرارجة، ووديع داود نايف سالم، من مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي المدينة.

وأبلغت مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال للشاب جهاد أحمد الدمسي، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.