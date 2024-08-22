ثلاثة شهداء و4 مصابين في قصف الاحتلال استهدف مخيم المغازي

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين صباح اليوم الخميس، وأصيب 4 آخرون في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدباكي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، بينما شهدت مناطق شرق دير البلح قصف مدفعي مكثف.

وكان استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما استشهدت أم وطفلها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دقة جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب مصادر صحية.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.