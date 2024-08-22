شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على جباليا وخان يونس

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أكدت مصادر صحية استشهاد أم وطفلها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو دقة جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكان استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون في وقت سابق فجر اليوم، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92981 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.