الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مواطنين في نردا ودير بلوط بسلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، فتى من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، وأغلقت المدخل الغربي لقرية نردا، شمالا، واعتدت على مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتى شادي عاهد موسى (15 عاما) خلال تواجده في سهل دير بلوط وجرى نقله إلى البرج العسكري المقام على مدخل البلدة.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية نردا، شمال سلفيت، واعتدت على المواطنين العالقين على مدخل القرية خلال محاولتهم الدخول.