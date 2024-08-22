10 شهداء وعدد كبير من المصابين في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وطن: استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وتحدثت مصادر طبية عن أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء حيث وصلت جثثهم الى مستشفى كمال عدوان، اشلاء متفحمة.

الى ذلك، استهدفت غارات مكثفة للاحتلال أراضي بمحيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارات مماثلة منزلا مقابل صالة عبد العال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وشهد جنوبيّ حي الصبرة جنوبي مدينة غزة قصف مدفعيّ للاحتلال ما أدى الى اصابة العديد من المواطنين.

وكان استشهد ما لا يقل عن 25 مواطنا، عصر امس الأربعاء، في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء أمس، الى 51 شهيدا، الى جانب عشرات الجرحى.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40223، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92981 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.