اصابة مواطن في الخليل جراء قنبلة صوتية من جيش الاحتلال

وطن: أصيب مواطن، منتصف الليلة، بحالة اختناق جراء القاء جنود الاحتلال قنبلة صوتية داخل مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقال المواطن محمد تيسير جابر، إن قوات الاحتلال المنتشرة في منطقة جبل جوهر، أطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبته أثناء توجهه برفقة زوجته الى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، قبل أن تأمره بالتوقف والنزول من المركبة والتدقيق بمن فيها.

وأوضح أن الجنود طلبوا منه المغادرة ثم ألقى أحدهم قنبلة صوتية داخل المركبة، حيث ادى انفجارها الى إصابته بحالة اختناق نقل على اثرها الى احد المستشفيات القريبة، بالإضافة الى الحاق اضرار مادية جسيمة في المركبة.