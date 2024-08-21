طوفان الأقصى في اليوم 321.. المقاومة تواصل استهداف جيش الاحتلال في غزة وحرب الإبادة مستمرة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ321، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وواصلت المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة، مستهدفة آلياته الثقيلة وجنوده ومقار القيادة الميدانية لقواته.



وأعلنت كتائب القسام تفجيرها عين نفق بقوّة تابعة لـجيش الاحتلال، غربي مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وقصفت سرايا القدس، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة "عمر الأغا" في منطقة القرارة، شمالي شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون".



من جهتها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة القرارة، كما قصفت مقراً للقيادة والسيطرة في محور "نتساريم" التابع لجيش الاحتلال، جنوبي غربي مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107" وبقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات جثث 50 شهيدا، و124 مصابا.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 40 ألفا و223 شهيدا، و92 ألفا و981 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ321: