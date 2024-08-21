استشهاد شاب من مخيم بلاطة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع

وطن:أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب جمال أحمد عبد الرحمن السعودي (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع.

وكان السعودي قد أصيب في الخامس عشر من الشهر الجاري إثر قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة، أدى حينها إلى استشهاد الشابين وائل مشة، وأحمد شيخ خليل، وإصابة سبعة آخرين، من بينهم السعودي الذي نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاده اليوم.

وباستشهاد الشاب السعودي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 637 شهيدا، بينهم 147 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.