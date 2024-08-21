الاحتلال يقتحم قرية الراس جنوب طولكرم ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، قرية الراس، جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من منطقة حاجز جبارة العسكري، وتمركزت في جهتها الغربية وشارعها الرئيسي.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا مسجد النور، وعددا من منازل المواطنين والمحال التجارية، وأجروا عمليات تفتيش واسعة داخلها، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وعرف من أصحاب المنازل: أحمد علي صالح، وعزمي الضميري، وماجد النصار.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الواصل بين قريتي الراس وجبارة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.