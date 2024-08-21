سامي مشعشع يكتب لوطن: احذروا المصيدة: هندسة دور المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني 'المحيدة' في مرحلة ما بعد حرب الإباد

مأسسة الإغاثة وإعادة الإعمار بدون سقوف سياسية او سيادية وتحويل غزة إلى "عالة على المجتمع الدولي وحالة إنسانية ".



فلسطين- بلينكن الأمريكي وسترومر البريطاني وماكرون الفرنسي وميلوني الإيطالية وتحتهم عديد رؤساء المخابرات في منطقتنا يعكفون على تقديم ورقة blueprint بخيارات أربع لانتقاء الخيار الذي يستهوينا!

الورقة أراها تنص على التالي:

"الأعزاء الفلسطينيين القاطنين في مملكة إسرائيل الكبرى.

تحية.

نعترف لكم بانبهارنا الشديد لرفضكم الانكسار والتهجير وقد اوسعناكم قتلا وبترا وحرقا وقصفا وتعطيشا وتجويعا وقهرا وأدمينا قلوبكم على من فقدتم من أحبة. ونعترف ها هنا بفشلنا القضاء الناجز عليكم. ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على حرب الإبادة، ومع التحضير المكثف لنا بالشراكة مع عديد الدول والهيئات الدولية، وانطلاقا من حسنا الديمقراطي نضع بين ايديكم خيارات أربعة لغزة بعد المحرقة مناشدين اياكم ممارسة حقكم الديمقراطي بانتقاء أي الأسلوب هو المفضل لكم كي يتسنى لنا السيطرة عليكم والتحكم بكم. نلفت انتباهكم بانه لا يجوز لكم انتقاء أكثر من أسلوب واحد!

1- دخول قوة فلسطينية مسلحة مدعومة بعناصر مسلحة مصرية وإماراتية إلى غزة وبإشراف ورقابة أمريكية لتنفيذ ال blueprint الإسرائيلية.

2- دخول قوة فلسطينية على دبابة إسرائيلية (ويفضل ان لا تكون دبابة ميركافا لسهولة صيدها) ولذات الهدف المنصوص عليه فى النقطة أعلاه.

3- تشكيل شبكة من روابط عشائرية ومخاتيرية مسلحة ومناطقية ولذات الهدف المنشود في النقطة أعلاه.

4- إسباغ صلاحيات تنفيذية واستبدالية واسعة على المنظمات الاممية ذات العلاقة وبانخراط لعدد منتقى من مؤسسات المجتمع الفلسطيني لهدف سامي الا وهو فرض وصاية وانتداب دولي على غزة وإقصاء كل مؤسسات العمل الفلسطيني الرسمية والممثلة لأصحاب الأرض."

النية تتجه على ما يبدو للخيار الأخير. الأمم المتحدة، والرابضة في مربع تعابير القلق والحزن والإدانة اللفظية، يبدو انها بدأت الانتقال إلى حيز الفعل، لكن ويا للأسف يبدو انها تتحرك إلى حيز العمل المضاد لما يتمناه ويطالب به ويكافح من اجله الفلسطيني.

هناك مؤشرات لفرض وصاية أممية على قطاع غزة وبريادة الأمم المتحدة عبر التحضير لمرحلة انتقالية تسعى عديد الدول المتكالبة مع الكيان لإخضاع القطاع لها والشروع بخلق مؤسسات وجهات وأطر مدنية وخدماتية مدعومة دعما ماليا كبيرا لتكون بديلة للمؤسسات الفلسطينية الخدماتية والمدنية ولتقويض أي جهد فلسطيني للإشراف على عملية الحكم وإعادة البناء. إنهم يسعون لتشكيل مؤسسات وأطر كي تشرف على إعادة الإعمار وتوفير الكهرباء وتحلية المياه وصولا لادخال البندورة والشيبس للقطاع بالشراكة مع بعض منظمات الانجيوز ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والتي توارت عن الأنظار ولم تساهم في أي جهد لمساعدة الناس والمتوثبة الان لملاء الفراغ وملىء الجيوب.

لسان حال كل هذه الأطراف لمن تبقى في غزة: رحم الله أمواتكم وسامحونا لقتل أحبتكم وجرح أقاربكم وبتر أطراف أبنائكم وزج الآلاف منكم في معسكرات الموت ونعدكم بأننا سنعيد بناء مدارسكم ومنازلكم وتوفير الحليب والطحين والبامبرز حال التأكد من ان لا تقوم قائمة لأية سلطة وطنية مستقبلا. ونعدكم بإعادة المساجد كى تسوا صفوفكم لصلاة يوم الجمعة وأنتم مصطفون وراء شيخا درس الشريعة في معاهدنا الدينية الحاصلة على براءة ذمة من دولة الكيان ومن دور الإفتاء العربية فلا تقلقوا!

أصبح واضحا وجليا بأن الأمم المتحدة، وعبر كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والتي عينها الأمين العام لهذا المنصب الحساس نهاية العام الماضي، وبالتعاون الوثيق مع دولة الكيان وعديد دول المنطقة وبمباركة أمريكية، تتدراس آليات فرض وصاية (انتدابا) على غزة ولمرحلة انتقالية ستطول ريثما يتم تركيع إرادة القطاع وهندسة قيادة فلسطينية وكيلا لسلطات الانتداب الجديد وعلى مقاس ورغبات من شارك في حرب الإبادة ومن دعمها ومن دعى لها بالنصر في سره ممن هم بين ظهرانينا في المنطقة!

مرحلة ما بعد المقتلة تشير إلى خيار 'ث' أعلاه وربما مع تطعيمه مع لبنات من الخيارات الأخرى. وصاية دولية وانتداب اقتصادي وإداري وعسكري وبدور مستحدث لعديد من مؤسسات ألأمم المتحدة ذات العلاقة من الأونروا (بدور مستحدث جنوبي غزة) واليو.ان.دي.بي والبنك الدولي الى اليونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي مدعومة من المجموعة الأوروبية وكوكتيل من مؤسسات الانجزة الفلسطينية والغربية والصناديق العربية المختلفة. كلهم سيكونا شركاء فى سلطة الإنتداب والوصاية علينا.

مخطط خطير ومخطط بالإمكان وأده قبيل انطلاقه ولا تسألون كيف؟!



"سامي مشعشع، الخبير في شؤون الاونروا"