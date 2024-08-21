ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وأخرى بشظايا رصاص حي في الرقبة، وثالثة بشظايا في اليد، خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس مساء اليوم، وتمركزت عند مدخل المخيم الشمالي، ومفترق الغاوي، ودوار الحسبة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلال الجنود الرصاص الحي، كما سمع دوي انفجارات.