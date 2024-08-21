"هيئة الأسرى" ونادي الأسير يطلقان رابطا إلكترونيا للتبليغ عن معتقلي ومفقودي قطاع غزة

وطن: أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، رابطا إلكترونيا خاص بعائلات معتقلي غزة، للتبليغ عن المواطنين المعتقلين داخل سجون الاحتلال، أو المفقودين منذ بداية حرب الإبادة.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ إطلاق الرابط جاء لإعداد قاعدة بيانات عن معتقلي قطاع غزة ومن هم في عداد المفقودين، والعمل على الكشف عن مصيرهم، ومتابعتهم لاحقا.

ودعت الهيئة والنادي، العائلات في محافظات قطاع غزة كافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الدخول إلى الرابط: http://cdaform.gov.ps/Gaza/ "علما أنه تم إخضاعه لفترة تجربة على مدار يومين للتأكد من سلاسته ونجاعته، لأن الآلية السابقة التي تم العمل بها من خلال الإعلان عن رقم خاص لم تثبت نجاحها نتيجة لحجم الضغط الكبير من الاتصالات".

وطالبا عائلات معتقلي غزة الذين لم يتواصلوا مع المؤسسات من قبل لمعرفة مصير أبنائهم باستخدام الرابط أعلاه، مؤكدان أنه سيكون هناك تقييم دائم لطريقة الحصول على البيانات، بسبب حجم التواصل الكبير من عائلات المعتقلين.

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ الجهود متواصلة بالشراكة مع المؤسسات المختصة والحقوقية كافة من أجل هذه القضية التي تشكل أولوية لها، في ضوء استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.



