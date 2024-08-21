25 شهيدًا على الأقل في قصف الاحتلال وسط جنوب قطاع غزة

وطن: - استشهد ما لا يقل عن 25 مواطنا، عصر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومدرسة وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن طيران الاحتلال جدد قصفه لمدرسة صلاح الدين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 21 شهيدا، حيث ارتقى شهيد بقصف منزل في منطقة الضابطة الجمركية شرق خان يونس، بينما نقل المسعفون وطواقم الإنقاذ ومواطنون 13 شهيداً إلى مستشفى ناصر نتيجة القصف على هذه المناطق، كما استشهد طفلان و5 نساء، بقصف الاحتلال خيام نازحين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وارتقى عدد من الشهداء بقصف خيمة بمنطقة الزنة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، ارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو رحمة قي منطقة السوق بالمخيم.