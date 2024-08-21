الأونروا: أهالي غزة يعيشون وهم ينتظرون الموت المؤكد

وطن: قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لويز ووتريدج، إنّ الموت "يبدو الأمر الوحيد المؤكّد" بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث لا مكان آمناً بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت ووتريدج بأنه يبدو فعلاً وكأن الناس ينتظرون الموت الذي يبدو الأمر الوحيد المؤكد في هذا الوضع وتقول ووتريدج، التي تزور قطاع غزة منذ أسبوعين، إنها تشهد على حجم الأزمة الإنسانية والخوف من الموت، وانتشار الأمراض مع تواصل الحرب.

وصرّحت من النصيرات في وسط قطاع غزة، التي تستُهدف بانتظام بغارات الاحتلال : "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، الوضع مفجع تماماً".

وأضافت: "نواجه تحديات غير مسبوقة في ما يتعلّق بانتشار الأمراض والنظافة، ويعود ذلك جزئياً إلى الحصار الإسرائيلي للقطاع، وحتى المدارس لم تعد مكاناً آمناً، حيث يبدو وكأنك دائماً على بعد بضعة مبان من خطوط الجبهة الآن".

كذلك، أشارت المتحدثة باسم الأونروا، إلى أن عدداً متزايداً من أهالي غزة، الذين تعبوا من الاستجابة لأوامر الجيش الإسرائيلي المتواصلة بالإخلاء، باتوا يترددون في الانتقال مجدداً من مكان لآخر، وتابعت: "يشعرون بأنهم يطارَدون ضمن حلقة مغلقة، حيث التنقّل صعب لا سيما في ظل الحرارة ووجود أطفال ومسنين ومعاقين".

وفي السياق، أكد مدير مستشفى "أبو يوسف النجار"، الواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الطبيب مروان الهمص قيام الاحتلال، بتعطيل دخول لقاحات مرض شلل الأطفال إلى قطاع غزة، ومنع انتشار الطواقم الطبية بين النازحين، رغم مساعي القطاع الصحي في غزة القيام بحملة لتلقيح 600 ألف طفل دون سنّ العاشرة.

في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، أنها سترسل أكثر من مليون لقاح، ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة، بعد أن اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.

المصدر: الميادين