المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن يطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن

رام الله - وطن: أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف، بعنوان: "نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني"، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ويرى المنتدى المدني أن الإصلاح يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، ورؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استمرار تصعيد الاحتلال، فلا يجب اختزال تطوير وإصلاح قطاع الأمن بإجراء معالجات محددة للإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة، بل تشمل العملية مراجعة وطنية شاملة مبنية بشكل أساسي، على الأولويات والحاجات الأمنية للمواطنين وتعزيز صمودهم.

كما يرى المنتدى أن التعديلات الواردة على القانون تعزز تمركز الصلاحيات بيد الرئيس، وتضعف منظومة المساءلة السياسية على أداء المؤسسة الأمنية، وعليه، أوصى المنتدى بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم، يضمن بالضرورة، تحقيق التطوير الهيكلي والوظيفي والخدماتي للمؤسسة الأمنية والمدنية ويعزز منظومة الرقابة المدنية.

ورقة موقف بشأن

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته

1. مقدمة:

عادةً ما يتم إيلاء قضية إصلاح قطاع الأمن أهمية خاصة في النظم السياسية ولدى الأطراف المؤثرة وذات العلاقة في نظم الحكم، على اعتبار أن تحصين هذا القطاع وتعزيز النزاهة فيه، يعتبر ضمانة أساسية لتحقيق نزاهة الحكم وممارسة التداول السلمي للسلطة. أما في حالة النظم الشمولية، فيعتبر الأمن الأداة التي تمكّن الطبقة الساعية إلى توظيف النظام السياسي لخدمة مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة؛ ذلك أنها تملك أدوات العنف والسيطرة، وهي الأداة لقمع أي مظاهر للمعارضة لهذه الطبقة ومساعيها، وبدونها لا يمكن لها أن تُحكم سيطرتها على النظام السياسي أو تحقق أهدافها.

وفي النظم غير الديمقراطية، غالباً ما تنجح هذه الطبقة في إعادة تشكيل القطاع الأمني على شكل أجهزة قوية تدافع عنها وعن الموالين لها، باعتبارهم رمزاً للدولة، مقابل ضمانات وامتيازات لمسؤولي هذه الأجهزة، وغالباً ما ينخرط هؤلاء في إطار هذه الشبكة كشركاء أساسيين في نظام الحكم.

لذا، فإن عملية إصلاح قطاع الأمن هي، بجوهرها، عملية سياسية وفنية، تهدف إلى تحسين الأمن الشامل وحماية والمواطنين وحفظ سيادة القانون من خلال جعل توفير الأمن وإدارته وإشرافه أكثر فعالية وخضوعاً للمساءلة، في إطار من الرقابة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ولذلك يخضع الأمن والعاملون فيه لسطلة سياسية مدنية، ضمن منظومة قانونية شاملة وراسخة تحدد كيفية ممارسة مهامها وصلاحياتها، ويتم إنشاء نظمها وهياكلها أخذاً بعين الاعتبار تحقيق هذه المبادئ.

وفي السياق الفلسطيني ذي الخصوصية الفريدة، فإن إصلاح القطاع الأمني يتطلب مقاربة واسعة النطاق تشمل مختلف جوانب العملية الإصلاحية، ولا تتعلق، فقط، بالإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة، بل تشمل العملية مراجعة وطنية شاملة، وبلورة سياسات أمنية توافقية مبنية، بشكل أساسي، على الأولويات والحاجات الأمنية للمواطنين، التي تتعقد ارتباطاً بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناشئ بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والتقويض المستمر لصلاحيات الأجهزة الأمنية وقدراتها؛ هذه المراجعة ينبغي أن تضمن تحقيق التوازن الفعال بين المتطلبات الأمنية المعقدة، ومتطلبات تطوير بيئة قانونية سليمة وراسخة، وهيكل تنظيمي متطور يقدم الخدمات بكفاءة وفعالية، ملتزم بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة.

يضمن هذا النهج الشامل الملكية الوطنية لأجندة الإصلاح، بالتوازي مع ضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة للأمن الوطني، تضمن الاستجابة المؤسسية والمجتمعية السريعة والفعّالة للمتطلبات الأمنية الناشئة أو الأزمات التي قد تنشأ بفعل التصاعد المستمر لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والهجمة المستمرة على مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، والتي تترافق مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد دعوات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين لفرض واقع سياسي أمني جديد في الضفة الغربية، الأمر الذي يتجلى في عمليات القصف والاجتياح المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحملات الاعتقالات اليومية، واستمرار حصار وإغلاق الطرق بين القرى والمدن، وتصاعد هجمات المستوطنين، ومصادرة الأراضي وطرد السكان، الأمر الذي يتطلب ضرورة السعي نحو إجراء مراجعة وتبني سياسة أمنية شاملة وتوافقية تقوم على عقيدة وطنية تدعم، بالأساس، جهود توفير مقومات الصمود، وتعزيز الجبهة الداخلية عبر الوحدة الوطنية، وبناء الشراكة والثقة، في إطار الالتزام بقيم النزاهة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ومن خلال هذه المراجعة، يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لكل مكونات المنظومة الأمنية، ما يعزز التنسيق والتكامل بين هذه الأجهزة، ويضمن استجابة فعالة للتهديدات والتحديات الأمنية. وعليه، من غير الممكن أن يحقق أي إصلاح مبتغاه ومشروعيته، إن لم يتم تطويره وفق رؤية تشارك في صياغتها القطاعات الواسعة من المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.

تستعرض ورقة الموقف هذه، التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2024، كما تقدم الورقة انتقادات المنتدى المدني وتوصياته بما يتماشى مع معايير ومرتكزات إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، أخذاً بعين الاعتبار متطلبات تعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وذلك بما يتواءم مع السياق السياسي والظرف التاريخي التي تمر به القضية الفلسطينية.



2. توطئة

يتضمن القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 عدداً من الأحكام المتعلقة بالقطاع الأمني، وتنص المادة (39) على أن "رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية"، كما تُعهد المادة (69) (7) لمجلس الوزراء بمسؤولية "حفظ النظام العام والأمن الداخلي"، كما تحتوي المادة (84) على بعض الأحكام الأخرى التي تميز بين القوات العسكرية والقوات الأمنية المدنية. ووفقاً للمادة (84) (1)، تنحصر وظيفة القوات الأمنية في "الدفاع عن الوطن، وخدمة الشعب، وحماية المجتمع، والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة"، مع ضرورة أن "تؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات". تنص المادة (84) (2) من القانون الأساسي المعدل على أن تنظيم الولايات المعهودة للقوات الأمنية ووظائفها وهيكلياتها، يُترك للتشريعات العادية.

يُعتبر قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 التشريع الذي ينظم القطاع الأمني الفلسطيني، إذ يظل هذا القانون، حتى اليوم، التشريع الوحيد الذي يتناول هيكلية القطاع الأمني الفلسطيني بكامله، إضافة إلى تحديده الولايةَ والوظائفَ والمسؤولياتِ الموكلةَ إلى القوى الأمنية المختلفة.

أصدر الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن وتعديلاته، ونُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 22/07/2024، وكان القانون قد خضع لتعديلات عدة منذ صدوره في العام 2005، ولغياب المجلس التشريعي الفلسطيني، اتخذت شكل "قرار بقانون" أصدره الرئيس الفلسطيني.

وبعد الاطلاع على السياق العام لقرار بقانون التعديل، والمواد المتضمنة فيه، يمكن تقسيم جملة التعديلات إلى: (1) تعديلات تطرقت إلى المرجعية القانونية لقوى الأمن وتبعية الأجهزة والهيئات فيها. (2) تعديلات أخرى تناولت قضايا إدارة القطاع الأمني والحقوق والواجبات المتصلة بالوظيفة العسكرية. تستعرض ورقة الموقف هذه، التعديلات الأخيرة والانتقادات حولها، وتُعرض في هذه الورقة عبر تقسيمها لانتقادات شكلية وأخرى موضوعية.



جدول (1): قائمة التعديلات التي تضمنها القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024

تعديلات تؤثر على الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الفلسطينية

أحكام المادة (1/ بند2) استهدفت تغيير وصف "إدارة شؤون الضباط" إلى "هيئة التنظيم والإدارة".

أحكام المادة (14) التي تجعل من هيئة التنظيم والإدارة مستقلة عن القوى الأربع من حيث الإشراف والمتابعة، وربطها مباشرة بالقائد الأعلى.

أحكام المادة (4) التي أضافت على المكونات الثلاثة الرئيسية لقوى الأمن مكوناً رابعاً يتمثل بالحرس الرئاسي.

كما أجاز التعديل أن يجري استحداث عدد من الهيئات والمديريات التي يمكن أن تكون مستقلة تماماً عن المكونات الأربعة في عملها وتبعيتها، فيجري تنظيمها بـ "نظام" يصدر عن القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني.

أحكام المادة (7) منح جهاز الاستخبارات العسكرية استقلالاً عن قوى الأمن الوطني بالنسبة للإشراف والمتابعة، فيكون رئيس الاستخبارات العسكرية مسؤولاً أمام القائد العام مباشرة.

أحكام المادة (9) من التعديلات التي ألغت منصب "مدير الأمن الداخلي"، وأحالت كافة صلاحياته في القانون الأصلي إلى وزير الداخلية.

أحكام المادة (13) منحت استقلالاً تنظيمياً للحرس الرئاسي.

تعديلات تستهدف الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق منتسبي قوى الأمن

المادتان (17)، و(18) أحكام خاصة بـ "لجنة الضبّاط".

المادتان (19)، و(22) الاستغناء عن الخدمة للضباط بسبب التغيب أو عدم الكفاءة.

المادة (23) تعديلات طرأت على موجبات الوظيفة العامة العسكرية والأمنية.

المواد (24)، و(25)، و(26) الأحكام الخاصة بالاستيداع.

المادة (27) الإجازات للنساء الحوامل وأزواجهن ومدد الرضاعة للأمهات.

المادتان (28)، و(29) أحكام الغياب غير المشروع.

المواد (30)، و(31)، و(32)، و(33) تشكيل اللجان الطبية المختلفة.



3. الانتقادات الشكلية على تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2024

يتضمن القرار بقانون الصادر في العام 2024 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني عدداً من الانتقادات الشكلية يُمكن عرضها على النحو التالي:

3.1 خلو القانون الجديد من المذكرات المرفقة له (مذكرة إيضاحية ومذكرة تفسيرية للقانون)

لم يتضمن القانون الجديد الأسباب الموجبة لإصداره، وهو ما يُعبر عنه بالاحتياج التشريعي. فليس باستطاعة القارئ أن يتنبأ يقيناً بالمصالح المرغوب حمايتها التي دفعت الصائغ إلى تحويل هذه الأسباب إلى قوالب قانونية. وعادة ما يجري الإفصاح عن الاحتياج التشريعي بالمذكرات الإيضاحية والمذكرات التفسيرية للتشريع.

فبينما تضم المذكرة الإيضاحية المُلخص الذي يرفق مع القانون الجديد والذي يضم الأسباب الموجبة لإصداره، والهدف من الفعل التشريعي وتأثيره على الأوضاع الأمنية أو السياسية في الدولة، تتضمن المذكرة التفسيرية تفسير مواد التشريع كل مادة على حدة؛ أي تفسير المقاصد بكل مادة قانونية، وتبيان الهدف منها، وما يقابلها في القانون المقارن. وعادة ما تقتصر الحاجة للمذكرة التفسيرية على القوانين التي لها طابعٌ خاص. ولعل الأهمية التي يتمتع بها قانون الخدمة في قوى الأمن، باعتباره التشريع الأساسي في تنظيم القطاع الأمني، يوجب بطبيعته أن يتضمن التعديل في نصوصه مذكرة تفسيرية، جنباً إلى جنب مع إصدار مذكرة إيضاحية للقانون.

3.2 افتقار القانون الجديد لأسلوب التعبير القانوني السليم

يُتوقع من الصائغ التشريعي أن يلتزم بالثبات في استخدام المصطلحات في مواد التشريع، فلا يترك للقارئ مسؤولية تعريف الكلمة. ولا يجوز استخدام الكلمات المرادفة وغير الضرورية في ثناياه. لم يتوخَّ صائغ القانون الجديد الوقوع في مثل هذ المحظورات. ويمكن إيراد بعض المغالطات في الصياغة التشريعية على النحو التالي:

- تضمن القانون الجديد لفظ "تشريع خاص" في أحكام (4/ بند2)، والمادة (13) وكان أولى به أن يستخدم مصطلح "قانون خاص" لأن كلمة تشريع تحتمل تأويلات مختلفة (تشريع أساسي، أو تشريع ثانوي).

- كرّر الصائغ القانوني تعريف قوى الأمن الوطني في أحكام المادة (5) والمادة (7) منه.

- وفق أحكام المادة (13) منه، أشار القانون، في إطار تعريفه للحرس الرئاسي، إلى تبعية الجهاز لـ "رئيس الدولة"، وفي البند ذاته، عاود استخدام لفظ "القائد الأعلى"، ما قد يعطي بذلك انطباعاً خاطئاً بأن شاغل منصب رئيس الدولة ليس بالضرورة أن يكون القائد الأعلى لقوى الأمن.

- في سياق وصف اختصاصات الحرس الرئاسي، آثر المشرع استخدام كلمات فضفاضة يشوبها الغموض والتأويل، أبرزها البند (6/ من المادة 13): "تنفيذ أية مهام ميدانية لحفظ الأمن والنظام العام بتكليف من رئيس الدولة".

- أشارت المادة (33/ البند 5) إلى صلاحية النيابة العسكرية لإحالة "العسكري المُتمارض أو المصاب بعجز أو مرض قبل تعيينه بالخدمة العسكرية أمام اللجنة الطبية العسكرية، للبت بمدى لياقته للخدمة العسكرية". وليس مُختلفاً عليه أن تجري إحالة العسكري المُتمارض إلى اللجنة الطبية للتحقق من سوء نيته، غير أن الصياغة القانونية جاءت مُبهمة بالنسبة للعسكري الذي كان مصاباً بمرض قبل تعيينه، ولاسيما أن بعض الأمراض تكون خفيّة حتى على حاملها. فلعلَّ المشرع قصد الحالات التي يُشتبه فيها قيام العسكري بإخفاء عيب خُلقي أو مرض مزمن على اللجنة الطبية الفاحصة له قبل تعيينه في قوى الأمن، وأن ذلك جرى بسوء نية، ما يستدعي أن يكون التعبير القانوني للنص أكثر وضوحاً وجلاءً.

- لم يلتزم صائع القانون بمعايير الصياغة السليمة عند استخدام الأعداد، والقواعد النحوية، وعلامات الترقيم.

- آثر التعديل الجديد إلغاء منصب "مدير عام الأمن الداخلي" بشكل ضمني، بحيث باتت قوى الأمن الداخلي تعمل تحت رئاسة وإشراف وزير الداخلية فقط، وفق أحكام المادة (9) من القانون الجديد. غير أن التعديل الجديد لم يُشِرْ صراحةً إلى إلغاء منصب مدير عام الأمن الداخلي، ولم يعمدْ في الوقت ذاته إلى حذف ذلك المسمى الوظيفي من كل مواطن إيراده في القانون القديم، ما يخلق إرباكاً كبيراً يظهر جلياً حال إصدار نسخة معدلة على قانون الخدمة في قوى الأمن بعد إدراج التعديلات الأخيرة عليه.

4. الانتقادات الموضوعية على تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2024

4.1 مخالفة تعديل القانون للأصول العامة لنظام التشريع

هنالك مجموعة من الانتقادات الموضوعية الموجهة للقرار بقانون الصادر في العام 2024 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني. ويُمكن عرضها على النحو التالي:

4.1.1 التعديل الأخير يُساهم في زعزعة "الأمن القانوني" للدولة

الأمن القانوني هو مبدأ أساسي في بناء الدولة القانونية، ويعني توافر قدر من الثبات والاستقرار في العلاقات القانونية والمراكز القانونية التي تمنحها القوانين عموماً. فالحفاظ على استقرار القانون في أعين المخاطبين به يخدم مسألة تعزيز ثقتهم في القانون وانصياعهم لأوامر المشرع ونواهيه. فكلما تقلص الأمن القانوني، انحسر معه "اليقين القانوني" الذي يسعى إلى الوصول إلى الشمول والوضوح والثبات في القاعدة القانونية.

غير أنه في الحالة الفلسطينية عموماً، والتشريعات الناظمة للقطاع الأمني على وجه التحديد، فإن تعاقب التعديلات على نصوص القانون على نحوٍ مفاجئٍ، وبوتيرة مرتفعة، يؤثر، بشكل سلبي، على مبدأ "الأمن القانوني". لقد تعرض قانون الخدمة في قوى الأمن لتعديلات اتخذت صفة "القرارات بقانون"، ولكنها لم تفصح للمخاطبين بها المبررات الداعية لها، وهو ما يُعبر عنه "بالاحتياج التشريعي"، سواء أكان احتياجاً أمنياً أو تنظيمياً أو غير ذلك. ولم تسلم القوانين الناظمة للأجهزة الأمنية من التعديلات المتعاقبة عليها كذلك، بل إن بعضها تعرض للتعديل بعد أقل من عام واحد على إصداره كقانون الشرطة. فلم يعد للقانون سمة الاستقرار والثبات في عيون رجال القانون والمخاطبين به على حدٍ سواء، بل إنه لم يعد من المستهجن القول إن ثبات القرارات والتعليمات المستدامة الصادرة عن الجهاز الإداري، يفوق ثبات المعاملات القانونية المنبثقة عن القوانين. فالتشريعات الأساسية في فلسطين، لم تعد تتمتع بمستوى استقرار مختلف عن ذلك المستوى الذي تقبع فيه التشريعات الثانوية.

4.1.2 منح تفويض تشريعي في غير محله للقائد الأعلى لقوى الأمن

منحت المادة (4)/ بند 3 تفويضاً تشريعياً للقائد الأعلى لقوى الأمن بإصدار أنظمة تنشئ بمقتضاها الهيئات ومديريات قوى الأمن وتُنظم أعمالها من حيث تبعيتها والخدمات التي تقدمها. ويحمل هذا التفويض مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما أحكام المادة (69/ بند 9)، والمادة (70) منه، التي تمنح اختصاص إصدار اللوائح والأنظمة لمجلس الوزراء، كما يكون إنشاء الوحدات الإدارية والهيئات واعتماد البناء التنظيمي لها بقرار يصدره مجلس الوزراء، على أن يجري تنظيم أعمالها بقانون.

من المفترض أن تكون غاية التعديل الطارئ مسايرة النص القانوني للمتغيرات الطارئة على القطاع الأمني، أو تصحيح نص يشوب صياغته القصور، أو أن يكون مبتغاه إكمال القصور التشريعي في ثناياه. ولا نجد الحالة الطارئة أو مبررها لتعديل القانون.

4.2 أثر تعديل القانون على مرجعية قوى الأمن وبنائها التنظيمي

4.2.1 أثر التعديلات على الإشراف المدني على قوى الأمن الفلسطينية

للتعديلات الأخيرة على قانون الخدمة في قوى الأمن الأثر السلبي البالغ على السلطة التي من المفترض أن تكون ممنوحة للحكومة بالإشراف والرقابة على قوى الأمن. فالتعديل الأخير زاد من حدة الانحسار في الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية على قوى الأمن، بأن ألغى منصب "مدير الأمن الداخلي"، ونقل صلاحيات تعيين المدراء العامين في قوى الأمن الداخلي إلى القائد الأعلى بعد أن كان ذلك يقبع ضمن صلاحية وزير الداخلية. فقد بات ينحصر دور وزير الداخلية بإجراء التنسيب الخاص بشغل هذه الوظائف للقائد الأعلى بناء على توصية تُقدمها لجنة الضباط. ناهيك عن أن وزير الداخلية أو مجلس الوزراء لا يتمتعان بأي يدٍ عليا على لجنة الضباط. بمعنى آخر، لم يعد مجلس الوزراء أو وزير الداخلية يتمتع بأية صلاحيات فعلية على قوى الأمن، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي، لكون تعيين المدراء العامين يكون بقرار من القائد الأعلى، كما أن إدارة تفاصيل الخدمة في قوى الأمن تتحكم فيها لجنة الضباط التي لا تخضع لسلطة الحكومة بأي حالٍ من الأحوال.

4.2.2 أثر التعديلات على صناعة القرار في المؤسسة الأمنية

مما لا شك فيه أن لجنة الضباط تتمتع بصلاحيات واسعة بشأن إدارة شؤون الضباط العاملين في قوى الأمن كافة. غير أنه من الملفت للانتباه أن التعديل الجديد الذي طرأ على قانون الخدمة في قوى الأمن، قد منح قيادة وترأس هذه اللجنة لشخص يجري تعيينه مباشرة من قبل القائد الأعلى لقوى الأمن، على أن يكون برتبة لواء. وعلى خلاف أعضاء لجنة الضباط، لم ينص القانون على أن يكون رئيس اللجنة ممن يشغلون أياً من المناصب القيادية في قوى الأمن. بمعنى آخر، تكون عضوية أعضاء لجنة الضباط بشكل تلقائي وبحكم القانون من المدراء العامين في الأجهزة الأمنية (وزير المخابرات العامة، رئيس الحرس الرئاسي، مدير الشرطة، مدير الأمن الوقائي، قائد الأمن الوطني، مدير الاستخبارات العسكرية، رئيس هيئة التنظيم والإدارة)، أما رئيس اللجنة، فيجري تعيينه –وفق التعديل الجديد- بصفته الشخصية، وليس بصفته الوظيفية، أو لما يشغله من منصب قيادي آني يجعله بحكم القانون رئيساً للجنة. وبذلك، منح التعديل سلطة تقديرية واسعة جداً للقائد الأعلى بأن يُنصِّب من يشاء من القادة الحاصلين على رتبة لواء ليقود لجنة الضباط. هذا ناهيك عن أن قرارات لجنة الضباط لا تكون سارية -في أغلبها- إلا بعد المصادقة عليها من قبل القائد الأعلى لقوى الأمن.

أما بالنسبة للتمدد الإداري في الهيكل التنظيمي لقوى الأمن، فإن التعديل الأخير قد وسّع من الهوّة بدلاً من أن يَعْمَدَ الى تضييقها. فقد بات الحرس الرئاسي وجهاز الاستخبارات العسكرية خارج سلطة الإشراف والمتابعة من قبل قائد الأمن الوطني. كما أن هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن تتبع القائد الأعلى، ويجري تعيين مديرها من قِبَلِهِ بناء على توصية لجنة الضباط، ودون أن يكون للقائد العام اليد العليا أو سلطة المتابعة أو حتى تنسيب مدير لها.

إن الإفراط في زيادة عدد الأجهزة الأمنية والهيئات المستقلة التي تخرج من عباءة إشراف الحكومة، وتدخل مباشرة في كنف الرئيس بصفته القائد الأعلى، لها تداعيات خطيرة على القدرة على الإشراف والمتابعة. فهذا من شأنه أن يُهدم ما يُعرف في علم الإدارة بمبدأ نطاق الإشراف، الذي يقضي بأن لكل شخص أو مؤسسة قدرة محدودة في الإشراف على عدد المرؤوسين أو الإدارات التابعة له. وكلما كانت الوظائف معقدة -كتلك المنوطة بالأجهزة الأمنية- وجب أن يكون عدد المرؤوسين الذين من المفترض أن يشرف عليهم القائد أو الرئيس محدوداً. وقد لا يخفى على الكثير أن الرئاسة الفلسطينية لا تمتلك الجهاز الإداري الكافي من حيث الموارد البشرية والكفاءة الفنية لمتابعة العدد الهائل من الهيئات والمؤسسات العسكرية والمدنية التي تتبع للرئيس، ما يجعل من هذه الهيئات "أجراماً" تحوم حول نفسها في مدارات مستقلة عن الحكومة والقرارات النابعة عنها. وكلما زاد تشعب الأجهزة الأمنية في تبعيتها، ضعفت معه العقيدة الأمنية وزاد من تشرذم قوى الأمن ومن مخاطر وقوعهم في استقطابات سياسية وتنافرٍ بين مكوناتها.

4.3 أثر تعديل القانون على إدارة القطاع الأمني

4.3.1 غياب سياسة تشريعية راسخة في إدارة قوى الأمن

منح التعديل الجديد وفق أحكام المادة (20) منه صلاحية للقائد الأعلى بتمديد خدمة المدراء العامين في الأجهزة الأمنية حتى بعد بلوغهم سن التقاعد لثلاث سنوات إضافية. غير أنه قبل نحو عامٍ على صدور التعديل الأخير، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً يقضي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام المدني والعسكري بعد بلوغهم سن التقاعد، بل ذهب المرسوم الرئاسي في مضمونه إلى التشدد بهذه المسألة بأن أشار بصريح النص إلى أن الرئيس لن يستخدم سلطته التقديرية الممنوحة له قانوناً بشأن التمديد، ما منح العامة شعوراً ببزوغ حقبة جديدة في إدارة القطاع الأمني. فجاء التعديل الأخير ليعيد فكرة وجود ما يسمى بـ "مراكز القوى" في القطاع الأمني، حيث يجري التمديد لبعض الشخصيات العسكرية دون غيرها في قوى الأمن. إن ذلك يعطي مؤشراً جلياً على عدم وجود سياسة تشريعية واضحة وراسخة في إدارة القطاع الأمني.

ومن المؤسف أن التعديل الأخير ألغى السقف الزمني الأعلى لشغل قيادة الأجهزة الأمنية، الذي حدده القانون الأصلي بثلاث سنوات يجري تمديده لسنة إضافية واحدة فقط، ما يُتيح للمدراء العامين في الأجهزة الأمنية أن يشغلوا مناصبهم لسنوات طويلة دون أن يجري استبدالهم أو نقلهم. فعلى سبيل المثال، قد يجري تعيين مدير عام جهاز أمني وهو في سن الخمسين عاماً، مما يتيح له -من الناحية النظرية- أن يحتفظ بمنصبه لعشر سنوات، ومن ثم قد يحصل على تمديد في خدمته لثلاث سنوات إضافية. إن لذلك القرار تداعياته السلبية على الضباط الطامحين بالترقية وتقلد المناصب القيادية. هذا ناهيك عن الضرر الذي يمكن أن يصيب بعض الضباط إذا ما عارضوا رؤسائهم بأية مسألة، فباتوا مضطرين للتعامل مع رؤسائهم لمدد زمنية طويلة، أو أن يتعرضوا للتهميش والإقصاء.

5. التوصيات

يرى المنتدى المدني أن الإصلاح يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، ورؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استمرار تصعيد الاحتلال، فلا يجب اختزال تطوير وإصلاح قطاع الأمن بإجراء معالجات محددة للإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة، بل تشمل العملية مراجعة وطنية شاملة مبنية، بشكل أساسي، على الأولويات والحاجات الأمنية للمواطنين وتعزيز صمودهم. وبناء على ما تقدم، يوصي المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، الأخذ بالتوصيات الآتية:

أولاً- يرى المنتدى المدني ضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الصادر مؤخراً في العام 2024، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من إصلاحٍ تشريعيٍ شاملٍ ومُحكم، يضمن، بالضرورة، تحقيق التطوير الهيكلي للمؤسسات وحماية الحريات العامة والرقابة المدنية وضمان تبعية المؤسسة الأمنية والعسكرية للمرجعية السياسية، وتحقيق النزاهة ومأسسة نظم المساءلة وتطويرها.

ثانياً- وفق المتطلبات أعلاه، وفي حال توفرت البيئة المواتية، يوصي المنتدى بضرورة إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن الفلسطيني، ليُصار إلى تعديله على نحوٍ لائق يلبّي الاحتياج الأمني والعسكري للسنوات العشر المقبلة، ويحقق في الوقت ذاته حسن الإدارة الرشيدة للقطاع. ولعله من الحكمة أن ينتهج المشرع مسلكاً مغايراً في تصميمه للتشريعات الناظمة للقطاع الأمني، وله في سبيل ذلك المفاضلة بين خيارين تشريعيين:

1. الخيار التشريعي الأول: قد يعمد المشرع إلى إصدار قانون "أساس الأمن" يُحدد بموجبه الأجهزة الأمنية والهيئات الخادمة لها، بما في ذلك الاختصاصات المنوطة بها وصلاحياتها ومرجعيتها والإطار المالي الناظم لها. في حين ينحصر نطاق قانون الخدمة في قوى الأمن بالشأن الوظيفي للعاملين في قوى الأمن، من حيث الواجبات المنوطة بهم، وحقوقهم الوظيفية، وطرائق مساءلتهم، ... وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية لقوى الأمن.

2. كما يكون للمشرع أن يتخذ خياراً ثانياً، يكتفي بموجبه بإصدار/ أو تعديل القوانين الناظمة لكل جهاز أمني رئيسي على حدة، بحيث ينص في ثناياه على تحديد مرجعية الجهاز واختصاصاته والصلاحيات الممنوحة لقادته والعاملين فيه، كما يحدد في كل قانون الواجبات والحقوق الخاصة بالعاملين في الجهاز الأمني، وكل ما يخصهم من رتبٍ عسكرية وإجازات وغيرها، مع ضرورة التنويه إلى وجوب أن تَتْبَعَ الهيئات العسكرية إلى قانون تشكيل الأمن الوطني إذا ما آثرَ المشرّع اتباع هذا الخيار التشريعي في إدارة القطاع الأمني.

ثالثاً- التأكيد على أهمية إشراك القطاعات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع التشريع، فليس من الحكمة أن تنفرد الرئاسة في تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن، وإن أخضعت ذلك لمشاورات محدودة مع الدائرة القانونية لدى مجلس الوزراء. فالقانون يحظى بأهمية قصوى باعتباره الأساس لتحديد مرجعية القطاع الأمني، ما يجعل من تعديله مسألة تُعنى بها القطاعات الواسعة من المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، ويتأثر بها المواطن بشكل مباشر، وليست مجرد تعديلات تقبع في مستوى تقني ترتب أثراً محدوداً في الجهاز الإداري للدولة.

رابعاً- ضرورة احترام مبدأ "الإشراف المدني على القطاع الأمني" باعتباره يمثل إحدى الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية والإدارة الرشيدة لأجهزة الدولة. وهو ما يأتي متوافقاً والقانون الأساسي الفلسطيني الذي أرسى في ثناياه نصوصاً تكتسي طابعاً دستورياً تسود على الكافة. ومن المُستحسن أن تعتنق الخطط المستقبلية خيار ضم الأجهزة الأمنية وتقليص أعداد منتسبيها لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة المالية اللازمة لإدارتها.

خامساً- توصي الورقة صنّاع القرار أن يجنحوا إلى التريث والثبات في اقتراح القوانين الأمنية أو تعديلها، ولاسيما قانون الخدمة في قوى الأمن. إن التعجل في إصدار القوانين الجديدة، وتكرار تعديلها بوتيرة عالية، من شأنهما أنْ يُفقدا التشريعات "اليقين القانوني" اللازم لمنحها الهيبة والشعور بإلزاميتها من قِبَلِ المخاطبين فيها. فلا بد أن يخضع إصدار القوانين وتعديلها لسياسة تشريعية واضحة ومُحددة الأهداف والغايات.