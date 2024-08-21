مشروع توزيع سماعات طبية بالشراكة بين محافظة رام الله والبيرة وشركة Ooredoo

وطن: أطلقت محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع شركة Ooredoo مبادرة لتوزيع عدد من السماعات الطبية على المرضى الذين يعانون من مشاكل سمعية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المتواصل بين المحافظة والشركة لتقديم كل ما يلزم للوقوف بجانب مجتمعنا الفلسطيني تحديدًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها فلسطين.

وجرى توزيع السماعات على مستحقيها في مقر محافظة رام الله والبيرة بحضور عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الدكتور سامر فارس وطاقم من الإدارة التنفيذية في الشركة.

من جانبها قالت عطوفة د. ليلى غنام: "إن هذه المبادرة التي قامت عليها المحافظة وبمساهمة من شركة Ooredoo تأتي ضمن المساعي المستمرة من قبل المحافظة لتقديم يد العون لمجتمعنا الفلسطيني في ظل ما يعانيه أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، ونثمن دور القطاع الخاص في هذه المساهمة الإنسانية التي تعكس روح المسؤولية والتكافل الاجتماعي. إن تعاوننا مع شركة Ooredoo يعزز من قدرتنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المواطنين ودعم صمودهم."

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo د. سامر فارس عن سعادته بهذا التعاون مع المحافظة قائلًا: "نحن في Ooredoo نسعى دومًا أن نكون قريبين من احتياجات مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني، ونبذل كل جهد ممكن لتقديم ما نستطيع لرفد المؤسسات الشريكة بالمساهمات ذات الأثر المباشر على حياة الناس، كما أننا نفتخر بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمعنا مع محافظة رام الله والبيرة، متطلعين لاستمرار هذه العلاقة وتطويرها خلال الفترة القادمة".

كما عبر المستفيدون من هذه المبادرة عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي ساهمت في تحسين جودة حياتهم وتخفيف معاناتهم اليومية، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع.