إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام مدينة نابلس

وطن: أصيب شاب، فجر اليوم الأربعاء، بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا يبلغ من العمر (30 عاما) أصيب بشظايا الرصاص الحي بمنطقة اليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى علاجه ميدانيا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء بالبلدة القديمة في المدينة، تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.