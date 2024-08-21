لبنان: شهيد و19 جريحاً في عدوان الاحتلال على البقاع

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء- الأربعاء، عن ارتقاء شهيد وتسجيل 19 إصابة من جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على البقاع شرق البلاد.

وقالت مصادر لبنانية، إنّ 5 أطفال دون 8 سنوات من ضمن جرحى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البقاع.

وشملت غارات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة بوداي ومحيط بلدة النبي شيت وسهل بلدة سرعين التحتا في البقاع.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على القرى اللبنانية، يوم الثلاثاء، شملت غارات على: راميا، طلوسة، عيتا الشعب، طير حرفا، الناقورة، الضهيرة، استهداف دراجة نارية على الطريق بين بلدتي الشهابية وبافليه.

كما استهدف قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات يارون، حانين، راميا، كفرحمام، كفرشوبا، طلوسة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال القذائف المدفعية والفسفورية على وادي السلوقي، والقنابل المضيئة على أطراف بلدة دير ميماس.