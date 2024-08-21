بالمسيّرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً إسرائيلياً في أم الرشراش المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الثلاثاء، استهدافها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

المقاومة العراقية وفي بيان لها، أكدت أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لغزة، مشددة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقبل 3 أيام، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها، الأسبوع الفائت، هدفاً عسكرياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي وقت سابق، حذّرت تنسيقية المقاومة العراقية، من أنّها "غير ملزمة بأي قيود"، إذا ما "تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرةً أخرى باستهداف أبناء العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكّدةً أنّ ردها حينها "لن توقفه سقوف".

وفي بيان، أشارت التنسيقية إلى أنّ ذلك يأتي "مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها".

وأضافت أنّ هذه القوى "تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، من دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية".