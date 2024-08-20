طوفان الأقصى في اليوم 320.. المقاومة تستهدف جنود وآليات الاحتلال وحصيلة جديدة للشهداء في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ320، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال حرب الابادة على القطاع حيث قام بمجزرة جديدة بمدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال جثث 12 شهيدا سقطوا بقصف المدرسة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 40 ألفا و173 شهيدا، والجرحى إلى 92 ألفا و857.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 3 جنود باشتباك من مسافة صفر برفح، كما استهدفت مبنيين يتحصن فيهما جنود للاحتلال برفح وبحي السلطان. كما دمرت دبابة وجرافة للاحتلال بحي السلطان.

أما سرايا القدس، فقصفت تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة "عمر الأغا" في منطقة القرارة، شمالي شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

كذلك، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة القرارة. وقصفت أيضاً مقراً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي "نتساريم" أيضاً، قصفت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال، بصاروخين من طراز "107".

من جهتها، فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عبوةً ناسفةً مضادةً للأفراد في قوة إسرائيلية في حي السلام، شرقي رفح، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال استعادة جثامين 6 من الأسرى من خان يونس بعد أن قتلوا في قصف سابق للاحتلال.

يشار الى ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في معارك قطاع غزة إلى أكثر من 690 ضابطاً وجندياً، منذ بدء "طوفان الأقصى"، منهم أكثر من 330 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بحسب الأرقام التي ينشرها الاحتلال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ320:

12:50|حزب الله ينعى 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان

12:49|وزارة الصحة اللبنانية: 10جرحى في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان

12:14|جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:11|4 غارات جوية إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع شرقي لبنان

12:07| الهلال الأحمر: إصابة شاب بالرصاص الحي بالبطن من كفر راعي قرب جنين.