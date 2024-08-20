إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخضر

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصدر محلية بأن قوات الاحتلال طاردت شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة "البالوع"، وأطلقت صوبهما الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أحدهما بالرصاص في القدم.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال داهمت محيط منازل المواطنين في المنطقة، وشرعت بعمليات تفتيش، بذريعة البحث عن الشابين، كما داهمت مؤسسة "الناجي" وفتشتها وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتشهد منطقة "البالوع" تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات الاحتلال وجنوده.