إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أصيب شاب برضوض، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، هاجموا منزل عائلة الشاب محمد ناصر النواجعة واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات، مما أدى إلى إصابته برضوض في يده، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا تجمع "الجوايا" في مسافر يطا، وأطلقت القنابل المضيئة.