الإعلام العبري: 5 من أصل 6 أسرى استعدنا جثثهم قتلهم جيش الاحتلال

وطن: نقلت "القناة 12" العبرية، عن "جيش" الاحتلال، قوله إنّ الهجمات التي تمت في شهر آذار/مارس الماضي، بالقرب من النفق الذي تم تخليص منه عدداً من الأسرى، "قد تكون قد أدّت لمقتلهم".

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ التقديرات، تشير إلى أن 5 من أصل 6 جثث للأسرى الذين تم إعادتهم، قُتلوا بنيران جيش الاحتلال، أثناء العملية البرية في خان يونس، قبل نحو ستة أشهر.

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن المسؤولين الأمنيين "الإسرائيليين"، اعتقادهم أنّ "مزيداً من الأسرى سيعودون قتلى من قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنقاذهم قريباً".

وشدّدت الصحيفة على أنّ معظم المسؤولين الأمنيين، في كيان الاحتلال، "يصرّون على أنّ التوصل إلى اتفاق، هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الـ105 المتبقين"، الذين تم أسرهم في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما كان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، قد أعلن عدّة مرات، مقتل أسرى الاحتلال بسبب استمرار قصف الاحتلال على أنحاء قطاع غزّة كافة.

وتواصل عائلات الأسرى، بالإضافة إلى المستوطنين، التظاهر في شوارع "تل أبيب"، مطالبين بإتمام صفقة تبادل، ومنتقدين أداء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومماطلته في هذا الملف، معرّضاً حياة الأسرى للخطر.





المصدر: الميادين