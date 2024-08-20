4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال شرق خان يونس

وطن: استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين داخل نقطة شحن هواتف وإنترنت في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددا من الأبراج في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 40173، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.