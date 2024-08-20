الإغاثة الزراعية تطلق الدورة السابعة والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين في الضفة الغربية

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) الدورة السابعة والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج في مركز تدريب المهندسين الزراعيين بمدينة أريحا ، فيما تعذر تنفيذ البرنامج في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، والتي أدت أيضًا إلى تدمير مبنى الجمعية في غزة، بما في ذلك مركز التدريب الذي كان يُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج في القطاع.

وحضر إطلاق الدورة في الضفة الغربية مدير عام الإغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، إلى جانب المهندس عكرمة عدس، مسؤول تدريب المهندسين الزراعيين، والمهندس ليث صرصور، مدير العلاقات العامة وتجنيد المصادر في الجمعية .

ويشارك في الدورة 15 مهندسًا ومهندسةً حديثي التخرج، والذين سيخضعون لبرنامج تدريبي شامل يجمع بين الجوانب النظرية والعملية، بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل الزراعي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد منجد أبو جيش على أهمية البرنامج في بناء قدرات المهندسين الزراعيين، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على مدار 30 عامًا، حيث خرّج أكثر من 1400 مهندسًا ومهندسةً، معظمهم يشغلون مناصب قيادية في مختلف المؤسسات.

وأشار أبو جيش إلى أن هذا العام كان استثنائيًا بالنسبة للبرنامج، حيث لم تتمكن الإغاثة الزراعية من تنفيذه في غزة بسبب الحرب المستمرة التي أدت إلى تدمير كبير في البنية التحتية، بما في ذلك مركز التدريب الخاص بالمهندسين الزراعيين.

وأضاف أن الأوضاع الصعبة للنازحين والدمار الواسع الذي لحق في قطاع غزة حال دون قدرة الاغاثة الزراعية على إطلاق البرنامج هذا العام والذي كانت يهدف إلى تدريب 15 مهندسًا ومهندسةً حديثي التخرج.

من جانبه، استعرض المهندس عكرمة عدس تاريخ البرنامج وتطوره على مدار 30 عامًا، مؤكداً على أهمية استمرار التدريب في الضفة الغربية وسط هذه الظروف، وتقديمه بمرونة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الزراعي.

بدوره، تطرق ليث صرصور إلى التفاصيل المتعلقة بالمساقات التدريبية لهذا العام، موضحًا أن البرنامج سيقدم تدريبات مختلفة تواكب التطورات في القطاع الزراعي، معربًا عن أمله في استئناف البرنامج في غزة بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي السابعة والثلاثين في البرناج ، حيث تعمل الإغاثة الزراعية على تدريب 30 مهندسًا ومهندسةً زراعيين سنويًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مشروع "تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية" (أرضي 2) الممول من وزارة الخارجية للحكومة الدوقية لوكسمبورغ ، إلا أن الحرب المستمرة حالت دون تنفيذ البرنامج في غزة هذا العام .