برهم يختتم زيارة متابعة لقضايا تعليمية خاصة بقطاع غزة في مصر

وطن: اختتم وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم زيارة تواصلت على مدار أربعة أيام لجمهورية مصر العربية، تركزت فعالياتها على متابعة أوضاع طلبة مدارس وجامعات غزة في مصر، والتنسيق مع هيئات أممية لتعزيز التدخلات التي من شأنها إنفاذ خطة التعافي جرّاء توقف المسيرة التعليمية في القطاع منذ السابع من تشرين أول الماضي.

وخلال الزيارة، شارك برهم والوفد المرافق في الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د. سعيد أبو علي، حيث قدّم برهم عرضاً مفصلاً حول واقع التعليم في فلسطين وفي غزة تحديداً، في ظل استهداف المنظومة التعليمية بمقوماتها وبما يشمل البنية التحتية والطلبة والمعلمين، مستعرضاً أبرز معالم خطة الوزارة للتعافي وإنقاذ العام الدراسي، مطالباً المشاركين ببذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم الممكن لهذه الخطة.

وعلى هامش الزيارة عقد برهم سلسلة اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة والهيئات الأممية وشخصيات اعتبارية؛ كان من أبرزها اللقاء مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس قطاع التعليم في مكتب اليونيسيف بالقاهرة.

كما زار مخيمين تعليميين لطلبة فلسطين في مصر؛ تمهيداً لاستكمال المقترح الخاص بافتتاح مراكز تعليمية لطلبة فلسطين في مصر، حيث تم التباحث مع سفير دولة فلسطين في مصر ودائرة الشؤون الثقافية والتربوية في السفارة الآليات الممكن تبنيها للتنسيق مع الجهات المصرية الحكومية بهذا الخصوص، كما استهل زيارته بتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة في دورته الثانوية لطلبة غزة الموجودين في مصر.

وكان من ضمن فعاليات الزيارة الاجتماع مع رؤساء وممثلي جامعات غزة، ولقاء المعلمين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، حيث ناقش برهم معهم خطة الوزارة للتعامل مع الواقع التعليمي في غزة، مؤكداً قرب شروع الوزارة في تنفيذ تدخلات خاصة لطلبة المرحلة الأساسية وطلبة الثانوية العامة الذين حُرموا من التقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام، مشيراً إلى توجه الوزارة لتمكين الطلبة من التقدم للامتحان قبيل نهاية كانون أول المقبل وفق خطة خاصة سيعلن عن تفاصيلها قريباً.

وبحث برهم مع مديرة التعليم في الرئاسة العامة للأونروا (عمان) د. جوليا ديكوم مستجدات التعليم في ظل العدوان المتواصل وآليات إنقاذ التعليم في مدارس الوكالة بعد وقف العدوان والحرص على توفير كل المقومات التي من شأنها خدمة الطلبة والتنسيق الدائم مع الوكالة في آليات إسعاف واستئناف العملية التعليمية في قطاع غزة.