حرس الثورة الإيراني: رد إيران المرتقب قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة

وطن: شدّد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد محمد علي نائيني، على أنّ "رد إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة" وأنّ "قادة القوات المسلحة في أعلى مستويات اتخاذ القرار، يقيّمون جميع المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات الاحتلال بإجراءات فعالة".

وأشار العميد نائيني إلى أنّ جيش الاحتلال قبِل بهزيمته "والسياسيون الأمیركيون يعترفون بذلك، فهم لم يحققوا أياً من أهدافهم حتى الآن".

كما أكّد العميد نائيني، على أنّ الوقت يعمل في صالح إيران، وأنّ "فترة انتظار الرد الإيراني قد تطول"، فعلى "الإسرائيليين" أن "يعيشوا حالةً من عدم التوازن، وقادتنا لديهم خبرة وفن في معاقبة جيش الاحتلال بشكل فعال وليسوا من المتسرعين".

كما ذكّر، بأنّ إيران لم تترك "أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد"، وعلى جيش الاحتلال أن ينتظر "ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب".

وفي السياق عينه، شدّد نائب قائد حرس الثورة في إيران، العميد علي فدوي، أمس الإثنين، على أنّ إيران ستحدد "زمان وكيفية معاقبة الاحتلال والانتقام للشهيد هنية"، مؤكداً حتمية تنفيذ هذا الانتقام.

وأضاف العميد فدوي، بأن "الضجة في جيش الاحتلال، بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً ونهاراً".





المصدر: الميادين