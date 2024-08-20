الإغاثة الزراعية تُطلق البرنامج التدريبي التخصصي لتعزيز قدرات ومهارات مربي الثروة الحيوانية في مسافر يطا

وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) عن انطلاق البرنامج التدريبي التخصصي لمربي الثروة الحيوانية وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية ومرشديها في مديرية الزراعة والبيطرة في يطا بمحافظة الخليل، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز صمود الأسر الفلسطينية المهمشة والمتضررة من الصراع وخاصة التي يعيلها الشباب والنساء في الضفة الغربية (مسافر يطا) وقطاع غزة "المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية بتمويل من إنقاذ الطفل من خلال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

ويستهدف البرنامج التدريبي 224 مزارع ومزارعة من مربي الثروة الحيوانية ومصنّعي الألبان والأجبان في مسافر يطا، بواقع 20 يوم تدريبي من التدريبات النظرية والعملية و أكثر من 100 زيارة إرشادية وتطبيقات عملية في الإرشاد والخدمات البيطرية في مواضيع الأمراض الحيوانية وعلاجاتها، تغذية الحيوان والإعلاف والمراعي ، صناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها وطرق حفظها ، تغذية الأمهات ونفوق المواليد ورعاية الأمهات وتنظيم عمليات التلقيح والتكاثر

ويذكر ان المشروع يستفيد منه ومن حُزمة خدماته وأنشطته ما يزيد على 112 عائلة فلسطينية في تجمعات مسافر يطا