تنظيم وقفة مُساندة للأسرى في مدينة جنين

وطن: شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار السينما، بمشاركة أهالي المعتقلين ونادي الأسير، وممثلين عن المؤسسات والفعاليات الوطنية والأهلية، وعدد من المعتقلين المحررين.

وطالب أهالي المعتقلين بالوقوف أمام كل ما يتعرض له أبناؤهم داخل السجون من تنكيل، وعزل، وتجويع، وحرمان من العلاج، وإهمال طبي متعمد، والضغط على المؤسسات الحقوقية للوقوف أمام مسؤولياتها، للإفراج عنهم.