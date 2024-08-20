تشييع جثمان الشهيد محمود الحروب في دورا جنوب الخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بلدة دورا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عاما)، الذي استُشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة، ليلة أمس.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى دورا، إلى منزل ذويه في البلدة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد دورا الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة دورا.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وشددوا على ضرورة انتصار شعبنا لقضيته، ومواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ومن الجدير بالذكر أن الإضراب الشامل عم بلدة دورا حدادا على روح الشهيد محمود، وباستشهاد الشاب الحروب، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 636، بينهم 147 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.