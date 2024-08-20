الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 10200

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب، والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف و200 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.