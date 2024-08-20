جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ غرب كفر الديك

وطن: واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تجريف وتوسعة الشارع الواصل بين مستوطنة "بدوئيل" ومنطقة "بنات بر" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك، علاء الديك، بأن جرافات الاحتلال تواصل منذ عدة أيام، أعمال التجريف في المنطقة والاعتداء على المواطنين والمزارعين ورعاة الأغنام وأراضيهم.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين كثفوا من استهدافهم للمنطقة الغربية والشمالية في البلدة، وبشكل خاص منطقة "بنات بر" غرب البلدة، حيث ينصب المستوطنين خياماً ويقيمون عدة بركسات لاستخدام المنطقة في رعي الأغنام والسيطرة عليها، عبر سعيهم الدائم لإنشاء بؤر استيطانية في المنطقة، امتداداً للمستوطنات المحيطة بالبلدة، وحرمان المزارعين في الأشهر الأخيرة من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب والاحتجاز والإجبار على مغادرة المنطقة.

يُشار إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين اعتدوا يوم الجمعة الفائتة، على المواطن جمال محمد نايف الديك واعتقلته وأشقائه عاصف ونصير وفارس، ونجله عبد المعطي، في منطقة "خلة الحرامية" غرب البلدة، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت بعد إصابتهم بكسور ورضوض.

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