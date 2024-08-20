الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون واللوزيات في دير استيا غرب سلفيت

وطن: اقتلعت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مئات أشجار الزيتون واللوزيات، في بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وأفاد الناشط في مجال الاستيطان نظمي السلمان، بأن ثلاث جرافات ضخمة بحماية من جنود الاحتلال تجرف عشرات الدونمات وتقتلع مئات الأشجار في منطقة "القعدة" شمال دير استيا.

وأضاف، أن التدمير والتخريب اللذين تقوم بهما جرافات الاحتلال شملا أيضا عددا من آبار تجميع المياه يستفيد منها المزارعون، وهي على مقربة من بؤرة رعوية أقامها المستعمرون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، مُنع أصحاب الأراضي الزراعية من الوصول إليها.