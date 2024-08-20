المجلس الثقافي البريطاني يستضيف حفل استقبال للطلبة المستفيدين لهذا العام من منح التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL)

وطن: نظم المجلس الثقافي البريطاني مؤخراً في مدينة رام الله حفل الاستقبال السنوي للطلبة الجدد المستفيدين من برنامج منحة التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL) لهذا العام، بحضور مجموعة من خريجي البرنامج من السنوات السابقة وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والأونروا والجامعات. وكان حفل الاستقبال بمثابة منصة أساسية للتعارف وتوفير الدعم لمجموعة الدارسين الجدد قبيل البدء في مسيرتهم الأكاديمية، فضلاً عن إتاحة فرصة ثمينة للتشبيك وتعزيز الروابط بين مجتمع المبتعثين.

يُعد برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL) مبادرة فريدة من نوعها ليس في توفير فرص الدراسات العليا لخريجي الجامعات الفلسطينية ضمن برامج الماجستير والدكتوراة فحسب، بل وفي لعب دور حاسم في إنشاء الجيل القادم من الأكاديميين الفلسطينيين وتمكينهم من لعب دور فعال في الحفاظ على معايير الجودة الدولية في الجامعات الفلسطينية وتعزيز الروابط المتجددة والمستدامة بين المؤسسات التعليمية الفلسطينية ونظيراتها في المملكة المتحدة. ويُشار إلى أن برنامج (HESPAL)، ومنذ انطلاقه في العام 2010، ساهم بشكل كبير في تطوير وبناء قدرات الجامعات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى صعيد المستفيدين من المنحة لهذا العام، حصل 13 فلسطينياً على منح التعليم العالي للفلسطينيين لمواصلة دراسة الماجستير أو الدكتوراه في المملكة المتحدة بدءاً من أكتوبر المقبل، وبذلك سينضم المبتعثون الجدد إلى 8 آخرين من زملائهم ممن يستكملون نيل درجة الدكتوراه من السنوات السابقة، ما يرفع إجمالي عدد المستفيدين الحاليين من البرنامج في المملكة المتحدة إلى 21 مبتعثاً ومبتعثة. إضافة إلى ذلك، أطلق المجلس الثقافي البريطاني مساراً جديداً ضمن برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL) مُخصصاً للأكاديميين والباحثين في جامعات غزة؛ إذ ستوفر هذه المبادرة، التي تم إطلاقها استجابة للحرب على غزة، فرصاً لدراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات الشريكة في المملكة المتحدة، مع توقع بدء البرامج في يناير أو مارس من العام 2025. ويظل الهدف الأساسي هو تعزيز بناء القدرات في قطاع التعليم العالي والمساهمة في النهوض مجدداً بالمؤسسات التعليمية في غزة.



وفي هذا الصدد، قال مارتن دالتري، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نحن نعتقد أن برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساهمته في بناء الجيل القادم من الأكاديميين الفلسطينيين ودعم النهوض بالجامعات في غزة. وإنه لمن دواعي سروري انضمام قرابة 30 جامعة من المملكة المتحدة إلى البرنامج حتى الآن. ونحن ممتنون للغاية لدعمهم وللدعم السخي المقدم من شركائنا الممولين الملتزمين بهذا العمل الهام من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة أمجد وسهى بسيسو، ومؤسسة بيرز، ووزارة التعليم البريطانية."

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. نحن ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة والبلدان في جميع أنحاء العالم. ونقوم بذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة، والتعليم، واللغة الإنجليزية. نحن نعمل مع أشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم، ونتواجد على الأرض في أكثر من 100 بلد. وفي عامي 2022 و2003 وصلنا إلى 600 مليون شخص.