البنك الوطني يحصل على شهادة الأيزو العالمية لأمن المعلومات

وطن: حاز البنك الوطني على شهادة الأيزو العالمية 27001:2022 لتلبيته المواصفات الدولية الخاصة بأمن المعلومات، وذلك بعد سلسة من عمليات التدقيق والفحوصات التي أجريت على البنك على مدار العام، من قبل شركة عالمية معتمدة قامت بتقييم شامل لضوابط أمن المعلومات المطبقة والمتعلقة بمركز البيانات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليصبح البنك الوطني أول بنك فلسطيني يحصل على هذه الشهادة.

وخلال تسلمه للشهادة، أشار مساعد الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات عادل حسان، إلى أن البنك الوطني يبذل جهودا مستمرة للحفاظ على الأصول المعلوماتية وحمايتها وتعزيز الضوابط الوقائية للحد من المخاطر السيبرانية، لافتا إلى أن قطاع التكنولوجيا المصرفية والمالية يشهد تطورات متسارعة، ما يفرض ضرورة تعزيز الجهود لحماية بيانات العملاء، معتبراً الحصول على شهادة ISO/IEC 27001:2022 وساما دوليا للبنك يعكس التزامه بأعلى معايير الحماية.

وبدورها أكدت مديرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني على أن هذه الشهادة تعكس ثقافة البنك في التحسين والتطوير المستمر والنهج الاستباقي الذي يتبعه لإدارة المخاطر بفاعلية ضمن منظومته الرقمية، كما تؤكد كذلك على الحفاظ على السرية وحماية معلومات العملاء وأموالهم الذين منحوا البنك ثقتهم عليها. مشيرة أن هذا الإنجاز يجعل البنك الوطني يسير بخطوات واثقة في رحلته للتحول الرقمي.



وتجدر الإشارة، إلى أن شهادة ISO/IEC 27001:2022 هي تأكيد على التزام البنك بتطبيق معايير دولية في إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام أمن المعلومات بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقييم ومعالجة المخاطر المتعلقة بهذا النظام.