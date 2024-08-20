"كهرباء القدس" تستنكر الاعتداء على مكتبها في بلدة العيزرية

رام الله - وطن: استنكرت شركة كهرباء محافظة القدس اعتداء مجهولين على مكتب الشركة في بلدة العيزرية بضواحي القدس.

وقالت في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه ان مباني شركة كهرباء القدس في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس تعرضت مساء الاثنين 19 آب 2024, لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، حيث أطلقوا 11 رصاصة على أبواب ومباني الشركة.

‎وأكدت الإدارة العامة للشركة المقدسية أن هذا الاعتداء يُعد واحدًا من سلسلة اعتداءات تتعرض لها الشركة في ظل انعدام المسؤولية لدى بعض الأفراد، الذين لم ترق لهم جهود الشركة في تقديم الخدمات الكهربائية وضمان استمراريتها.

‎واعتبرت الشركة أن هذه الاعتداءات المتكررة على موظفيها ومبانيها تشكل تهديدًا لحياة العاملين وتعيق تقديم خدمات الكهرباء بشكل آمن في المناطق المصنفة "ج". وتطالب الشركة بضرورة حماية موظفيها ومقدراتها من مثل هذه الأعمال التخريبية.

‎واكدت الشركة انها لن تتوقف عن تقديم الخدمات التي يستحقها مشتركيها، وستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا وحقوق مشتركونا في كل مناطق امتيازنا.