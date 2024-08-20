شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأربعاء 21/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: مخيم العروب، منطقة شيوخ العروب، ضاحية الرهوة، منطقة كوزيبا، عرقان طراد، أجزاء من بيت فجار (منطقة الشنة) – وسط البلد ومدرسة بيت فجار الثانوية.

تعتذر الشركة عن هذا الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.