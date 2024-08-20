الاحتلال يُفرج عن 25 أسيرًا من قطاع غزة بينهم امرأتان

وطن: أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن 25 أسيرًا من قطاع غزة بينهم امرأتان.

ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأفرج الاحتلال عن عدد من المعتقلين من قطاع غزة على عدة دفعات، إذ كشفوا عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، إذ تعرضوا للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء، فيما يبقى المعتقلون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، ويُمنعون من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرف ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صورا ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف تحطُّ بالكرامة الإنسانية، وتشكّل مؤشرًا إضافيًا على ما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ بحقهم.