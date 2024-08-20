المستوطنون يحرقون بيتا زراعيا وبركسا في الزاوية غرب سلفيت

وطن: أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، بيتا زراعيا وبركسا في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وقال صاحب البيت عبد العزيز سميح شقير إن البركس والبيت الزراعي الذي أقدم المستعمرون على حرقهما قائمان على نحو 40 دونماً في منطقة خلة حمد غرب البلدة، وتعود ملكيتهما له ولأشقائه.

وأضاف شقير أن البركس عبارة عن 120 متر مربع، وهناك بئر مياه وألواح طاقة شمسية وعدة زراعية، وكلها تعرضت للحرق والتخريب من قبل المستعمرين، إضافة لأغراض شخصية في البيت الزراعي المكون من ثلاث غرف حيث تقيم العائلة ما بينه وبين بيتها في البلدة.

ولفت شقير، إلى أن الحريق طال أربع شجرات زيتون معمرة، وعدد من الدجاج الذي يقتنيه.

وبدوره، أشار رئيس بلدية الزاوية أنيس شقير، إلى أن الهجوم على المنطقة تم بحماية من جنود الاحتلال، حيث المكان محاط ببوابة حديدية وسياج شائك، وأن البلدة تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل مستعمري المستعمرات المحيطة بالبلدة.