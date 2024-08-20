"إرهابي وبائس".. مستوطنون يهاجمون بن غفير

وطن: هاجم مستوطنون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال تواجده في محطة للوقود، ووصفوه بأنه "إرهابي ومخرب".

وحسب ما تم تداوله كان بن غفير وزوجته في محطة للوقود عندما هاجمه مستوطنون من مستوطنات الشمال وبدأوا يصرخون: "إرهابي، إرهابي، أكرهك، اذهب بعيدا، أيها البائس نحن لا يمكننا العودة إلى المنزل في الوقت الذي تتجول فيه أنت هنا".

وصرخ آخرون: "أيها الإرهابي، اذهب إلى بيتك، اذهب بعيدا، اذهب بعيدا، أيها الإرهابي البائس، أنا أكرهك، أنت تدمر هذا البلد، إرهابي، إرهابي، إرهابي".

يذكر أن جيش الاحتلا كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء مستوطني 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وتم إخلاء المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة في ديسمبر الماضي خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله".