هجوم بعشرات الصواريخ يستهدف مستوطنات في الجليل والجولان

رام الله - وطن: شن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة مستوطنات ومواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وقال حزب الله إن مقاتليه، قصفوا بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة "نفح"، ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة "يردن".‏

وبيّن حزب الله، في بيان، أن هذا الهجوم يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع".

وأكدت مصادر إعلامية ان عشرات الصواريخ انطلقت -على دفعتين- من جنوب لبنان، باتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة، والجولان.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة "أورتال" بالجولان، وفي مناطق عدة بسهل الحولة قرب الحدود الفلسطينية مع لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع حريقين في الجولان وسهل الحولة إثر دفعة ثانية من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

من جانبها، طالبت بلدية مستوطنة "كريات شمونة" في الجليل الغربي من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ، وتقليص الحركة، خوفا من إطلاق حزب الله صواريخ نحو المنطقة.