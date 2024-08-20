وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينتي طوباس ونابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي طوباس ونابلس وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس وطمون، برفقه جرافة عسكرية، واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين فيما اعلنت كتائب شهداء الأقصى - طوباس ، ان مقاتلوها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة.

فيما اقتحمت قوات خاصة مدينة نابلس، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة من حاجز دير شرف، وتمركزت آلياته في محيط منتزه جمال عبد الناصر.

وقال شهود عيان ان المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في نابلس.