طوفان الأقصى في اليوم 319.. الاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر والمقاومة تواصل دك جيشه في رفح

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ319، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت كتائب القسام، إنها استهدفت 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105"، وناقلة جند "نمر"، وجرافة عسكرية "D9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.



واستشهد 9 مواطنين بينهم أطفال، في قصف من قوات الاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا وإصابة 92,743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ319: