أسامة حمدان: وافقنا على الاقتراح الذي قدمه بايدن والإدارة الأمريكية فشلت في إقناع نتنياهو به

وطن: قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة وافقت على الاقتراح الذي قدمه بايدن، لكن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناع نتنياهو به.

وأضاف حمدان أن "الإسرائيليون تراجعوا عن قضايا تضمنتها ورقة بايدن".

وتابع أن "حديث نتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق".

وشدد أن "كل ما يفعله الجانب الأمريكي هو مجرد شراء وقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية".

وأشار حمدان إلى أن " الحركة لا تريد سوى تطبيق مقترح الرئيس بايدن الذي وافقنا عليه".

وأكد حمدان أن الحركة "لا تعرف المقترح المحدث بالضبط لكن الوفد الإسرائيلي الذي جاء للدوحة قدم شروطا تنقضه".

وقال "لا بد أن يتضمن الاتفاق خمس نقاط محددة منها وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإعمار".

وتابع أن "الوسطاء سيبلغون بلينكن أن حركة حماس تحترم التزاماتها وما وافقت عليه في 2 يوليو الماضي".

وأشار إلى أن "الحركة لاتزال عند التزاماتها ومستعدة لتنفيذها فورا ومن يعطل جهود التوصل لاتفاق هو نتنياهو".

وشدد على أن "نتنياهو يرد على موافقات الحركة على مقترحات الاتفاق بمجازر في قطاع غزة وهو من يعطل الاتفاق ويجب الضغط عليه، وعلى الإدارة الأمريكية إلزامه بمقترح بايدن".



وأكد حمدان أن "الحركة لم تسمع أي تصريح إسرائيلي في السابق يعلن الموافقة على اقتراح بايدن".

وأضاف أن "مواقف الولايات المتحدة تمثل غطاء للسلوك الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن المناورة".



وقال أن "نية إسرائيل هي الاستمرار في الحرب بحديث نتنياهو عن بقاء قواته في نتساريم وفيلادلفيا وأن الإسرائيليون يريدون غطاء لأطول وقت ممكن للاستمرار في القتال وارتكاب الإبادة الجماعية بغزة".

وأكد حمدان أن "جيش الاحتلال مستمر بالعدوان على غزة بالتزامن مع استشهاد العشرات بقصف الاحتلال يوميا".

وشدد على أن "إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار وطبيعي أن تقوم المقاومة بكل ما من شأنه الضغط لوقف العدوان".





