وزارة النقل والمواصلات وبلدية بيرزيت يبحثان آفاق التعاون المشترك

وطن: استقبل وزير النقل والمواصلات م. طارق زعرب يرافقه رئيس ديوان مكتب الوزير المحامي عصام البرغوثي صباح الأحد 18/8/2024 وفدا من بلديه بيرزيت ممثلا بنائب رئيس بلدية بيرزيت م. عوض الله أبو عواد وأعضاء المجلس البلدي، ذياب الأشعل وفراس بربار ترافقهم ممثلة القسم الهندسي في البلدية م. مي عتماوي، وذلك للتباحث لمنح بلدية بيرزيت رخصة مركز فحص سيارات ( دينموميتر)، ومركز هندسي لفحص السيارات.

وأعرب الوزير عن تقديره للفكرة وموافقته المبدئيه على تنفيذها فورا، كما وتمت مناقشة إفتتاح مديرية لوزارة النقل والمواصلات في المدينة ودائره ترخيص مركبات للتسهيل على المواطنين للقيام بكافه اجراءات ترخيص مركباتهم في المدينة وغيرها للتسهيل عليهم، وذلك ضمن السعي المستمر في الاستثمار للبنية المؤسساتية في المدينة و لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في المدينة والمدن والقرى المجاوره.

ووعد وزير وزارة النقل والمواصلات م.طارق زعرب بزيارة لمدينة بيرزيت ودار البلدية للاعلان الرسمي عن تفاصيل مذكرات التفاهم وترتيب اجراءات تنفيذها.