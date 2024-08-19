شهيد في سلسلة غارات للاحتلال على بلدات جنوب وشرق لبنان

وطن: استشهد شخص، مساء اليوم الاثنين، في غارات شنها جيش الاحتلال على عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستشهاد شخص في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال على مركبة في بلدة دير قانون راس العين قضاء صور جنوب لبنان.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته، أطراف بلدتي بيت ليف والناقورة، وبلدات الطيبة وعيتا الشعب ورامية والخيام وطلوسة ووادي السلوقي، كما ألقت قذائف فوسفورية على منطقة تل نحاس ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تعرض بلدات في قضاء بعلبك شرق لبنان لثلاث غارات إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للمسيّرات التابعة لجيش الاحتلال في أجواء المنطقة.