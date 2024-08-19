كتائب القسام تستهدف آليات وتجمعات الاحتلال جنوبي قطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أنها استهدفت 5 آليات عسكرية إسرائيلية، وقصفت تمركزا لقوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إنها استهدفت 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105"، وناقلة جند "نمر"، وجرافة عسكرية "D9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتمركزة شمالي مدينة حمد بخانيونس بقذائف الهاون.

وضمن معركة "طوفان الأقصى"، تواصل كتائب القسام إلى جانب بقية أجنحة المقاومة الفلسطينية، تصديها لتوغلات جيش الاحتلال في مختلف محاور قطاع غزة.