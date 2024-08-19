الاحتلال يجرف مشتلا جنوب مدينة طولكرم

وطن: جرفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مشتلا خاصا لأحد المزارعين، جنوب مدينة طولكرم.

وقال صاحب المشتل أحمد الرابي، إن جرافات الاحتلال الثقيلة جرفت جزءا كبيرا من المشتل المقام على أرض مساحتها 80 دونما، تمتد من منطقة مصانع "جيشوري" غرب المدينة وحتى معبر الطيبة التجاري جنوبا، دون سابق إنذار.

وأضاف أن التجريف شمل تدميرا كاملا لمساحة ما يقارب 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون والحمضيات وأصناف من الفواكه.

وأشار الرابي إلى أن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول إلى المشتل، لمعاينة الأضرار، موضحا أن هذا الاعتداء على الأرض هو الثالث خلال فترات قريبة، إذ تعرض سابقا لحريق سببته قنابل الاحتلال الضوئية والصوتية، تحت ذريعة منع العمال من سلوك هذا الطريق للوصول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48